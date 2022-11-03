Ибрагимович посоветовал родителям Мбаппе не влезать в карьеру сына

Бывший нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович высказался о новом лидере клуба Килиане Мбаппе, отказавшем «Реалу».

«Как игрок он фантастический. Но когда ты нарушаешь дисциплину, то теряешь свою индивидуальность. Причина в его родителях, адвокатах, агентах, тренерах. Проблема в них. Родители нового поколения считают, что сами являются звездами. Они раздают интервью. Но кто они такие? Ваш сын должен работать и быть дисциплинированным.

Мбаппе принял правильное решение, оставшись в Париже? Не для себя. Для «ПСЖ? Да. Он поставил себя в ситуацию, когда он важнее клуба. И клуб дал ему ключи от этого», - сказал Ибрагимович французскому телевидению.

В текущем сезон Мбаппе провел 18 матчей за «ПСЖ», в которых забил 18 мячей и отдал 5 голевых передач.