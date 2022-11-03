Нападающий «Баварии» Шупо-Мотинг заинтересовал «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Баварии» Эрик Максим Шупо-Матинг, который из игрока скамейки превратился в основного форварда мюнхенского клуба может перейти в «Манчестер Юнайтед».

По данным французских СМИ, «МЮ» вступит в борьбу за Шупо-Мотинга, если зимой из клуба уйдет Криштинау Роналду. Контракт 33-летнего камерунца с «Баварией» истекает в конце сезона, что облегчает переговоры. Но «Бавария», по сообщениям инсайдеров, готова продлить текущее соглашение.

В нынешнем сезоне Шупо-Мотинг забил 8 мячей и отдал 3 голевые передачи в 13 матчах за немецкий клуб.