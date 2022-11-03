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Точилин будет руководить «Сочи» до зимней паузы, Гаранин уволен из тренерского штаба

«Барсы» неудачно выступали в первом круге РПЛ.
03 ноября 2022 14:09
автор: Максим Скороходов

«Сочи» уволил тренера Вадима Гаранина, сообщает «РБ-Спорт».

Напомним, экс-наставник «Енисея» возглавил «барсов» перед началом текущего сезона, но из-за отсутствия у него соответствующей лицензии официально на пост главного тренера был приглашен Александр Точилин.

Теперь же Точилин будет руководить «Сочи», как минимум до зимней паузы.

Напомним, что «барсы» после 15 туров российской премьер-лиги набрали 21 очко и занимают девятое место. А в ФОНБЕТ Кубке России «Сочи» не набрал ни одного очка в четырех матчах.

5 ноября команда Точилина сыграет дома со «Спартаком» в рамках 16-го тура РПЛ.

источник: «РБ-Спорт»
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