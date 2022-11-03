Тренер «Химок» Гогниев дисквалифицирован на три игры РПЛ за свое поведение в матче с «Динамо»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза вынес вердикт по рассмотрению поведения главного тренера «Химок» Спартака Гогниева в гостевом матче 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6).

«За оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча и неспортивное поведение главный тренер «Химок» дисквалифицирован на три матча чемпионата (с учетом автоматической дисквалификации) и оштрафован на 200 000 рублей» - говорится в решении КДК РФС.

Напомним, что Гогниев эмоционально отреагировал на реакцию полузащитника Дениса Глушакова, который ушел в раздевалку после замены. В первом тайме специалист получил красную карточку, после чего в перерыве накинулся на комментатора «Матч ТВ» и отправился на трибуны.

Таким образом, наставник «Химок» не будет присутствовать на матчах своего клуба в РПЛ против «Оренбурга» (4 ноября), «Сочи» (13 ноября) и «Факела», который пройдет в марте следующего года.

Однако дисквалификация не распространяется на ФОНБЕТ Кубок России, в последних матчах группового этапа «Химки» сыграют против «Пари НН» (22 ноября) и «Краснодара» (27 ноября).