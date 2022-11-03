Исполком УЕФА учредил Женскую лигу наций

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) учредил женскую Лигу наций, сообщается на официальном сайте организации.

Соревнованию придан статус отборочного для Олимпийских игр, а также его исходы будут влиять на квалификацию к чемпионату Европы.

Первый розыгрыш турнира состоится в 2023 году. Согласно схеме, все команды-участницы будут разделены на три дивизиона в соответствии с рейтингом. В каждом из них будут сформированы группы по три-четыре команды. Победители групп высшего дивизиона сразятся в плей-офф за главный трофей.

По итогам Лиги наций раз в четыре года будут определяться три команды от Европы, которые получат право сыграть на Олимпийских играх. В Париже в 2024 году сыграют хозяйка первенства, сборная Франции, а также два финалиста женской Лиги наций.

По итогам розыгрыша также будет сформирован рейтинг, который определит сборные, напрямую проходящие в финальную часть турнира, и те, кто сыграет в стыковых матчах. По этой системе проведут квалификацию к чемпионату Европы 2025 года.