Ибрагимович - о дальнейшем прогрессе Холанда: Все зависит от эго Гвардиолы

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился мнением о дальнейшем прогрессе форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

«Сможет ли Гвардиола заставить его прогрессировать дальше? Это зависит от эго Гвардиолы - позволит он ему стать больше, чем он сам, или нет», - приводит слова шведа зарубежная пресса.

Напомним, что Холанд перебрался в «МС» из дортмундской «Боруссии» в июле 2022 года за 60 миллионов евро. С тех пор он провел за «горожан» 16 матчей, забил 22 гола и отдал три результативные передачи.

Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2027-го. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 170 млн евро.