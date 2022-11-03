Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что им не нужен Артем Дзюба

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин поделился мнением о возможном подписании контракта с нападающим «Адана Демирспор» Артемом Дзюбой.

«Дзюбу никогда не рассматривали. Не знаю, зачем он нам нужен», - приводит слова руководителя «РБ-Спорт».

Напомним, что россиянин перебрался в турецкий клуб из петербургского «Зенита» в августе 2022 года на правах свободного агента. С тех пор он провел за команду пять матчей и забил один гол.

Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2023-го. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 4 млн евро.