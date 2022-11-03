Виктор Мозес: Философия Абаскаля прижилась в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес, прокомментировал игру команды под руководством испанца Гильермо Абаскаля.

«Команда набрала отличный ход, проделывает фантастическую работу. Парни показывают, что голодны до побед, проявляют характер, решимость и желание. Ну, и самое главное, что есть результат, есть победы. Очень рад за ребят. И за тренера, который пришел со своей философией, и она прижилась, она работает», – заявил футболист клубной пресс-службе.

Напомним, 33-летний испанец возглавил красно-белых минувшим летом. В данный момент «Спартак» идет на 2-й позиции в РПЛ, набрав 32 очка и уступает лидирующему «Зениту» 7 баллов.

Что касается Мозеса, то нигериец находится в лазарете. Он перенес травму из-за травмы ахилла, полученной 6 августа 2022 года.