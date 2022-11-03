Ханс-Дитер Флик: Отсутствие Вернера – большая потеря для сборной Германии

Форвард «Лейпцига» Тимо Вернер травмировал голеностоп и не поможет сборной Германии на ЧМ-2022 в Катаре.

Главный тренер национальной команды Ханс-Дитер Флик сожалеет о случившемся. По словам специалиста, нападающий был важной частью коллектива и мог сыграть важную роль на предстоящем турнире.

«Отсутствие Тимо – большая потеря для команды. Мы все желаем ему скорейшего выздоровления», – добавил Флик пресс-службе Немецкого футбольного союза.

Напомним, в рамках группового этапа ЧМ-2022 немцы сыграют в одной группе со сборными Испании, Коста-Рики и Японии.

Что касается Вернера, то в нынешнем сезоне 26-летний форвард отыграл 16 матчей, забил 9 голов и отдал 4 голевых передачи.