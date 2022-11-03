В Неаполе злоумышленники угнали машину Хвичи Кварацхелии

Злоумышленники угнали автомобиль полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии. Об этом сообщает зарубежная пресса.

Как отмечает источник, Mini Countryman был похищен 3 ноября. Грузин в этот момент находился в доме и не подозревал о случившемся. Затем вингер сообщил о краже в полицейский участок.

Напомним, что Кварацхелия перешел в итальянский клуб из батумского «Динамо» в июле 2022 года за 10 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 17 матчей, забил восемь голов и отдал 10 результативных передач.

Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2027-го. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 35 млн евро.