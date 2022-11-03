Роналду вдохновил одноклубников перед матчем Лиги Европы

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал предстоящую встречу в Испании с «Реалом Сосьедадом» в Лиге Европы.

Матч является заключительным на групповой стадии турнира. Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы. Однако открытым остается вопрос, кто выиграет группу Е.

«Мы возвращаемся в Испанию настроенные на победу, мы сосредоточены на том, чтобы выиграть группу. Вперед, дьяволы. Мы – «Юнайтед», - отметил Роналду на своей официальной странице в соцсетях.

После пяти туров с 15 очками лидирует «Реал Сосьедад». Испанцы выиграли матч в Англии со счетом 1:0. Для того, чтобы занять первое место в группе «Манчестер Юнайтед» нужна победа с разницей в два и более мячей.