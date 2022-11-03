Оливье Жиру признан игроком недели в Лиге чемпионов

Стал известен лучший футболист 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, им оказался нападающий «Милана» Оливье Жиру, забивший два гола в матче с «Зальцбургом» (4:0). Также француз отдал два голевых паса.

Таким образом, его команда набрала 10 очков и вышла в плей-офф ЛЧ со второго места. Своего соперника по 1/8 финала итальянцы узнают 7 ноября.

Что касается Жиру, то в нынешнем сезоне Лиги чемпионов 36-летний форвард отыграл 6 матчей, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.