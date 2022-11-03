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Оливье Жиру признан игроком недели в Лиге чемпионов

В матче с «Зальцбургом» француз оформил дубль и отдал два голевых паса.
03 ноября 2022 18:59

Стал известен лучший футболист 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, им оказался нападающий «Милана» Оливье Жиру, забивший два гола в матче с «Зальцбургом» (4:0). Также француз отдал два голевых паса.

Таким образом, его команда набрала 10 очков и вышла в плей-офф ЛЧ со второго места. Своего соперника по 1/8 финала итальянцы узнают 7 ноября.

Что касается Жиру, то в нынешнем сезоне Лиги чемпионов 36-летний форвард отыграл 6 матчей, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

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Оливье Жиру признан игроком недели в Лиге чемпионов
В матче с «Зальцбургом» француз оформил дубль и отдал два голевых паса.
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