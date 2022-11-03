«Барселона» заинтересована в приобретении Субименди

«Барселона» заинтересована в приобретении полузащитника «Реала Сосьедад» Мартина Субименди. Об этом сообщает зарубежная пресса.

Отмечается, что хавбеком из Сан-Себастьяна каталонцы планируют заменить возрастного Серхио Бускетса.

К слову, Субименди является воспитанником академии «Реала Сосьедад». Всего за основную команду он провел 111 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2027 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 35 миллионов евро.