Защитник «Барселоны» Пике объявил о завершении карьеры

Защитник «Барселоны» Жерар Пике объявил об уходе из каталонского клуба и завершении карьеры. На своей странице в социальных сетях он опубликовал видеоролик, в котором вспомнил прошлое и заявил о своем решении.

«Вы, болельщики дали мне все. Мои детские мечты сбылись, и я решил, что пора завершить свой путь. Для меня нет других команд, кроме «Барселоны», так и будет. В субботу состоится мой последний матч на «Камп Ноу». А потом я стану просто болельщиком, который поддерживает команду. Я передам эту любовь и своим детям. «Барселона» - навсегда», - сказал 35-летний испанец, воспитанник «Барселоны».

Пике после окончания академии клуба, четыре года выступал за «Манчестер Юнайтед», с которым стал чемпионом Англии, выиграл кубок английской лиги и Суперкубок. А потом вернулся в «Барселону». В составе клуба Пике восемь раз становился чемпионом Испании, шесть раз обладателем Суперкубка Испании, трижды выигрывал Лигу чемпионов.

Защитник также вызывался в сборную, с которой стал чемпионом мира и Европы.

В субботу, 5 ноября, «Барселона» примет «Альмерию» в матче 13-го тура чемпионата Испании. Этот матч и станет последним в карьере Пике.