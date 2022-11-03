Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Голевая передача Роналду помогла «Манчестер Юнайтед» обыграть «Реал Сосьедад»

Манкунианцы взяли реванш за поражение в первом круге.
03 ноября 2022 22:41
автор: Александр Шульгин

В матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Реал Сосьедад».

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых единственный мяч забил Алехандро Гарначо с передачи Криштиану Роналду. Португалец вышел в стартовом составе и отыграл полный матч.

В параллельном матче молдавский «Шериф» нанес поражение кипрской «Омонии» (1:0).

Таким образом, в плей-офф вышли англичане и испанцы. Баски заняли первое место и сыграют сразу в 1/8 финала. «Шериф» занял третье место, «Омония» замкнула турнирную таблицу группы Е, не набрав ни одного очка.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Пике отказался от зарплаты, которая ему положена до конца контракта с «Барселоной»
Защитник принял решение покинуть команду.
03.11.2022 23:03
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Карабах» в меньшинстве спас ничью с «Фрайбургом», но не вышел в плей-офф Лиги Европы
Немецкий клуб уверенно выиграл свою группу.
03.11.2022 22:45
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Лацио» уступил «Фейеноорду» и отправляется в Лигу конференций
Игра состоялась на стадионе «Де Куйп» в Роттердаме.
03.11.2022 22:43
Футбол
Голевая передача Роналду помогла «Манчестер Юнайтед» обыграть «Реал Сосьедад»
Манкунианцы взяли реванш за поражение в первом круге.
03.11.2022 22:41
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Монако» Головина обыграл «Црвену Звезду» и пробился в плей-офф Лиги Европы
Встреча прошла на стадионе «Луи II».
03.11.2022 22:35
Футбол
Роман Терюшков: Решение КДК справедливо
Политический деятель РФ Роман Терюшков оценил решение КДК РФС дисквалифицировать главного тренера «Химок» Спартака Гогниева на 3 матча РПЛ.
03.11.2022 22:25
Футбол
Защитник «Барселоны» Пике объявил о завершении карьеры
Испанский футболист опубликовал видео, в котором попрощался с болельщиками.
03.11.2022 21:11
Футбол
автор: Александр Евграфов
Вернер - о пропуске ЧМ-2022 из-за травмы: Мне очень сложно принять эту новость!
Футболист «Лейпцига» выбыл до конца этого года.
03.11.2022 20:57
Футбол
ФИФА ввела новый протокол действий при сотрясениях мозга перед ЧМ-2022
Мировое первенство пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
03.11.2022 20:23
Футбол
Пиняев и Сычевой – в расширенном составе сборной России на ноябрьские матчи
17-го числа команда Валерия Карпина сыграет с Таджикистаном.
03.11.2022 20:16
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Роналду может сыграть с «Ювентусом», а Головин — с «Барселоной». В Лиге Европы наступила развязка
В группах Лиги Европы прошли матчи заключительного тура.
«Ак Барс» выздоравливает! Как Радулов принес победу в зеленом дерби
Казанцы в серии буллитов выиграли у «Салавата Юлаева» (2:1) в матче КХЛ, взяв реванш у уфимцев за два октябрьских поражения.
Бразилия или Аргентина — да, Франция и Англия — нет. Специальные ставки на пары финалистов ЧМ-2022
«Плеймейкер» внимательно изучил букмекерскую линию на то, какие команды встрется 18 декабря в финале чемпионата мира по футболу в Катаре.
Мбаппе побил рекорд Месси, Гусев стал лучшим бомбардиром в истории СКА, Рублев отобрался на Итоговый турнир
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте.
Расклады ЧМ-2022 в группе F: закат Бельгии, проводы Модрича и канадский сюрприз
«Плеймейкер» представляет участников чемпионата мира 2022 года, которые выступят в группе F: Бельгию, Канаду, Марокко и Хорватию.
«Бенфика» украла первое место у «ПСЖ», а Анчелотти догнал Фергюсона! Как завершился групповой этап Лиги чемпионов
По итогам последних матчей 6-го тура определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов и команды, которые весной переместятся из главного еврокубка в плей-офф Лиги Европы.
Медведев опять оконфузился, а Непомнящий победил Карлсена. Новые приключения наших нейтралов
Даниил Медведев, только что в отличном стиле выигравший турнир в Вене, перебрался в Париж и… потерпел поражение в первом же матче от довольно среднего теннисиста из Австралии Алекса Де Минора. Зато порадовал российских болельщиков шахматист Ян Непомнящий.
Сыграет ли Украина на ЧМ-2022? Иран и Тунис уже напряглись
Сборные Ирана и Туниса рискуют быть отстраненными от участия в стартующем 20 ноября чемпионате мира в Катаре. ФИФА должна расставить все точки над i в ближайшие дни.
Фальстарт с увольнением! Как Вадима Гаранина поспешили «убрать» из «Сочи»
Российское спортивное информационное пространство частенько стало утолять голод «горячими» новостями, основанными на предположениях. Не сказать, что все в них придумано от и до, но...
В финале ЧМ-2022 Аргентина победит Португалию по пенальти? Букмекерский обзор
Последние новости из мира беттинга.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика