Голевая передача Роналду помогла «Манчестер Юнайтед» обыграть «Реал Сосьедад»

В матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Реал Сосьедад».

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых единственный мяч забил Алехандро Гарначо с передачи Криштиану Роналду. Португалец вышел в стартовом составе и отыграл полный матч.

В параллельном матче молдавский «Шериф» нанес поражение кипрской «Омонии» (1:0).

Таким образом, в плей-офф вышли англичане и испанцы. Баски заняли первое место и сыграют сразу в 1/8 финала. «Шериф» занял третье место, «Омония» замкнула турнирную таблицу группы Е, не набрав ни одного очка.