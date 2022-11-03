«Монако» Головина обыграл «Црвену Звезду» и пробился в плей-офф Лиги Европы

«Монако» на своем поле оказался сильнее «Црвены Звезды» в матче группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу французского клуба.

В составе победителей хет-трик оформил Кевин Фолланд (5-я, 27-я и 87-я минуты). Также автоголом отметился игрок сербской команды Милан Родич (50-я).

Российский полузащитник монегасков Александр Головин не смог отличиться результативными действиями.

Гости ответили забитым голом в исполнении Гелора Канга (54-я, с пенальти).

В другом матче «Трабзонспор» победил «Ференцварош» (1:0), которым руководит Станислав Черчесов.

Таким образом, по итогам шести туров в квартете H первое место занял «Ференцварош» (10 очков) и пробился в плей-офф турнира. «Монако» (10) расположился на второй позиции и также прошел дальше в ЛЕ.

В свою очередь, находящийся на третьей строчке «Трабзонспор» (9) теперь сыграет в плей-офф Лиги конференций.