«Карабах» в меньшинстве спас ничью с «Фрайбургом», но не вышел в плей-офф Лиги Европы

В матче заключительного тура Лиги Европы немецкий «Фрайбург» на выезде сыграл вничью с азербайджанским «Каабахом».

Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе которых единственный мяч забил Нильс Петерсен, реализовавший пенальти. На 60-й минуте хозяева остались в меньшинстве после того, как прямую красную карточку получил Кевин Медина, однакол смогли отыграться: ответный мяч на счету Квабены Овусу.

В другой игре группы G «Нант» в конце дожал «Олимпиакос» (2:0).

«Фрайбург» с 14 очками уверенно занял первое место и вышел напрямую в 1/8 финала. Вторым финишировал «Нант», у которого девять очков. Французы сыграют в 1/16 финала. «Карабах» с восемью очками остался третьим.

Греки замкнули турнирную таблицу с двумя очками.