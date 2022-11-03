«Лацио» уступил «Фейеноорду» и отправляется в Лигу конференций

«Фейеноорд» на своем поле принимал «Лацио» в матче группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу нидерландского клуба.

В составе хозяев отличился Сантьяго Хименес (64-я).

В другой игре «Митьюлланд» обыграл «Штурм» (2:0).

Таким образом, по итогам шести туров в квартете F на первом месте финишировал «Митьюлланд» (8 очков) и вышел в плей-офф турнира. На втором месте расположился «Фейеноорд» (8), который также прошел дальше в ЛЕ.

В свою очередь, находящийся на третьем месте «Лацио» (8) теперь сыграет в плей-офф Лиги конференций.