Пике отказался от зарплаты, которая ему положена до конца контракта с «Барселоной»

Защитник испанской «Барселоны» Херард Пике откажется от оставшейся ему по контракту с каталонцами зарплаты.

«После решения Пике его контракт с «Барселоной» прекратит действие немедленно со следующей недели. Он откажется от суммы, которая положена ему по контракту до июня 2023 года», - написал в своих соцсетях итальянский журналист Фабрицио Романо.

Напомним, 3 ноября футболист объявил о завершении спортивной карьеры. Предстоящий матч Ла Лиги против «Альмерии» станет для него последним.

Пике после окончания академии клуба, четыре года выступал за «Манчестер Юнайтед», с которым стал чемпионом Англии, выиграл кубок английской лиги и Суперкубок. А потом вернулся в «Барселону». В составе клуба Пике восемь раз становился чемпионом Испании, шесть раз обладателем Суперкубка Испании, трижды выигрывал Лигу чемпионов.

Защитник также вызывался в сборную, с которой стал чемпионом мира и Европы.

«Барселона» примет «Альмерию» в матче 13-го тура чемпионата Испании 5 ноября