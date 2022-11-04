«Это было очень несправедливо, я люблю тебя». Пуйоль - о завершении карьеры Пике

Экс-защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль обратился к принявшему решение о завершении своей карьеры Жерару Пике.

«Спасибо за все, Джери. Я шокирован. Это было очень несправедливо по отношению к тебе. Мало кто защищал цвета «Барселоны» так, как это делал ты. Я всегда могу сказать, что играл вместе с тобой, это было привилегией. Я люблю тебя, мой друг», - написал Пуйоль в своих соцсетях.

Напомним, 3 ноября футболист объявил о завершении спортивной карьеры. Предстоящий матч Ла Лиги против «Альмерии» станет для него последним. При этом футболист принял решение отказаться от причитающейся ему до конца контракта зарплаты.

Пике после окончания академии клуба, четыре года выступал за «Манчестер Юнайтед», с которым стал чемпионом Англии, выиграл кубок английской лиги и Суперкубок. А потом вернулся в «Барселону». В составе клуба Пике восемь раз становился чемпионом Испании, шесть раз обладателем Суперкубка Испании, трижды выигрывал Лигу чемпионов.

Защитник также вызывался в сборную, с которой стал чемпионом мира и Европы.

«Барселона» примет «Альмерию» в матче 13-го тура чемпионата Испании 5 ноября.