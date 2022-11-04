Определились первые восемь участников 1/8 финала Лиги конференций

Определились участники Лиги конференций, которые получили путевки в 1/8 финала этого турнира. Согласно регламенту соревнований, это команды, выигравшие свои группы.

Это турецкие «Истанбул Башакшехир» и «Сивасспор», английский «Вест Хэм», испанский «Вильярреал», нидерландский «АЗ», шведский «Юргорден», словацкий «Слован» и французская «Ницца».

В 1/8 финала эти команды встретятся с победителями предварительного раунда плей-офф, в котором сыграют клубы, занявшие вторые места в группах Лиги конференций и третьи места в группах Лиги Европы.

Жеребьевка матчей предварительной стадии плей-офф состоится 7 ноября в швейцарском Ньоне. Сами матчи пройдут 16 и 23 февраля.

Матчи 1/8 финала состоятся 9 и 16 марта, четвертьфиналы – 13 и 20 апреля, полуфиналы 11 и 18 мая, а победитель Лиги конференций определится 7 июня в матче, который будет сыгран на «Фортуна Арене» в Праге.