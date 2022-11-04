Черчесов - о поражении от «Трабзонспора»: Мы хотели победить, но соперник тоже был на поле

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов дал комментарий после матча шестого тура группового этапа Лиги Европы против «Трабзонспора» (0:1).

«Сегодня мы играли против очень хорошей команды. Мы хотели победить, но соперник тоже был на поле и не позволил этому случиться», - приводит слова российского специалиста пресс-служба венгерского клуба.

По итогам шести туров в квартете H первое место занял «Ференцварош» (10 очков) и пробился в плей-офф турнира. «Монако» (10) расположился на второй позиции и также прошел дальше в ЛЕ. В свою очередь, находящийся на третьей строчке «Трабзонспор» (9) теперь сыграет в плей-офф Лиги конференций.