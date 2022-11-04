«Арсенал» обыграл «Цюрих» и пробился в 1/8 финала Лиги Европы

Английский «Арсенал» на своем поле оказался сильнее швейцарского «Цюриха» в матче группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу лондонского клуба.

В составе хозяев отличился Киран Тирни (17-я минута).

Добавим, что в параллельной игре ПСВ победил «Буде-Глимт» (2:1).

Таким образом, по итогам шести туров в квартете A на первом месте финишировал «Арсенал» (15 очков) и сразу пробился в 1/8 финала ЛЕ. На второй строчке расположился ПСВ (13) и также отправился в плей-офф турнира.

В свою очередь, находящий на третьей позиции «Буде-Глимт» (4) теперь сыграет в Лиге конференций.