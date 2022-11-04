«Фенербахче» оказался сильнее киевского «Динамо» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

«Фенербахче» оказался сильнее киевского «Динамо» в матче группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу стамбульского клуба.

В составе турецкой команды отличились Арда Гюлер (23-я минута) и Виллиан Арао (45+2-я).

Добавим, что в параллельной матче «Ренн» сыграл вничью с «АЕКом» (1:1).

Таким образом, по итогам шести туров в квартете B на первом месте финишировал «Фенербахче» (14 очков) и сразу примет участие в 1/8 финала ЛЕ. На втором месте расположился «Ренн» (12) и также вышел в плей-офф турнира.

В свою очередь, находящийся на третьей позиции «АЕК» (5) теперь сыграет в Лиге конференций.