Дубль Пеллегрини вывел «Рому» в раунд плей-офф Лиги Европы

В заключительном туре группового этапа Лиги Европы «Рома» на своем поле обыграла болгарский «Лудогорец».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Лоренцо Пеллегрини. Оба своих мяча футболист забил с пенальти. Окончательный результат установил Николо Дзаньоло.

Тем не менее, гости первыми открыли счет, но удержать добытое преимущество не смогли. Отличился Жонатан Рик. В самом конце болгары остались в меньшинстве: прямую красную карточку получил Оливье Вердон.

В параллельной встрече лидер группы С - испанский «Бетис» дома нанес крупное поражение финскому ХИК (3:0).

В итоге севильцы с 16 очками напрямую вышли в 1/8 финала турнира. «Рома» набрала десять баллов и примет участие в раунде плей-офф. «Лудогорец» отправляется в Лигу конференций, а ХИК завершает выступления в еврокубках.