«Унион» обыграл «Юнион» и вышел в раунд плей-офф Лиги Европы

В заключительном туре группового этапа Лиги Европы берлинский «Унион» на выезде обыграл бельгийский «Юнион».

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых единственный мяч забил Свен Михель уже на шестой минуте.

В параллельной встрече португальская «Брага» нанесла поражение шведскому «Мальме», однако это не позволило ей подняться выше третьего места.

В итоге бельгийцы с 13 очками сенсационно напрямую вышли в 1/8 финала турнира. «Унион» набрал 12 баллов и примет участие в раунде плей-офф. «Брага» отправляется в Лигу конференций, а »Мальме» завершает выступления в еврокубках.