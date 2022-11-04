Определились все участники предварительного этапа плей-офф Лиги конференций

Стали известны все участники предварительного этапа плей-офф Лиги конференций. В этом раунде участвуют клубы, занявшие вторые места в группах Лиги конференций и третьи места в группах Лиги Европы.

Вторые места в своих группах Лиги конференций заняли: итальянская «Фиорентина», бельгийские «Андерлехт» и «Гент», польский «Лех», украинский «Днепр-1», румынский ЧФР, словацкий «Слован», сербский «Партизан», швейцарский «Базель».

Команды, перешедшие в розыгрыш из Лиги Европы: нидерландский «Буде-Глимт», кипрский «АЕК», болгарский «Лудогорец», португальская «Брага», молдавский «Шериф», итальянский «Лацио», азербайджанский «Карабах», турецкий «Трабзонспор».

Жеребьевка матчей предварительной стадии плей-офф состоится 7 ноября в швейцарском Ньоне. Сами матчи пройдут 16 и 23 февраля.

Матчи 1/8 финала состоятся 9 и 16 марта, четвертьфиналы – 13 и 20 апреля, полуфиналы 11 и 18 мая, а победитель Лиги конференций определится 7 июня в матче, который будет сыгран на «Фортуна Арене» в Праге.