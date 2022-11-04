Роналду прокомментировал победу над «Реалом Сосьедад» в Лиге Европы

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду дал комментарий после победы своей команды над «Реалом Сосьедад» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы. Португальский форвард в этой встрече отдал результативную передачу.

«Мы двигаемся дальше и продолжаем идти к своим целям в этом сезоне! Спасибо нашим болельщикам, которые никогда нас не бросают!» - написал Криштиану в соцсетях.

В плей-офф вышли англичане и испанцы. Баски заняли первое место и сыграют сразу в 1/8 финала. «Шериф» занял третье место, «Омония» замкнула турнирную таблицу группы Е, не набрав ни одного очка.