«Тоттенхэм» планирует продлить контракт с Антонио Конте во время ЧМ-2022

Лондонкий «Тоттенхэм» планирует продлить контракт с главным тренером команды Антонио Конте во время чемпионата мира-2022 в Катаре. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.

По данным источника, «шпоры» готовят предложение для специалиста, чтобы попытаться пролонгировать соглашение, которое истекает в июне 2023 года.

Добавим, что в нынешнем сезоне «Тоттенхем» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 26 очков. Кроме того, анлисйская кооманда пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов.