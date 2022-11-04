Моуринью - о выходе «Ромы» в плей-офф ЛЕ: Теперь мы будем играть против акул из Лиги чемпионов

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью дал комментарий после победы своей команды над «Лудогорцем» (3:1) в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы. Римский клуб пробился в плей-офф турнира.

«Это была действительно сложная игра. Теперь мы противостоим акулам, которые вышли из Лиги чемпионов», - приводит слова португальского специалиста зарубежная пресса.

По итогам шести туров в группе C «Бетис» с 16 очками напрямую вышел в 1/8 финала турнира. «Рома» набрала десять баллов и примет участие в раунде плей-офф. «Лудогорец» отправляется в Лигу конференций, а ХИК завершает выступления в еврокубках.