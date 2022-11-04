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Уткин признался, что Пике был одним из его самых любимых игроков

Журналист выразил сожаление о решении футболиста завершить карьеру.
04 ноября 2022 10:34
автор: Александр Шульгин

Комментатор и блогер Василий Уткин высказался о решении защитника «Барселоны» Жерара Пике завершить свою карьеру.

«Пике уходит. Один из моих любимых игроков. Уходит прямо завтра, посреди сезона. Мне еще надо подумать, что сказать или написать по этому поводу, что я непременно и сделаю», - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Также Василий посоветовал посмотреть трогательный ролик, записанный самим футболистом и размещенный на YouTube.

Напомним, 3 ноября футболист объявил о завершении спортивной карьеры. Предстоящий матч Ла Лиги против «Альмерии» станет для него последним. При этом футболист принял решение отказаться от причитающейся ему до конца контракта зарплаты.

Пике после окончания академии клуба, четыре года выступал за «Манчестер Юнайтед», с которым стал чемпионом Англии, выиграл кубок английской лиги и Суперкубок. А потом вернулся в «Барселону». В составе клуба Пике восемь раз становился чемпионом Испании, шесть раз обладателем Суперкубка Испании, трижды выигрывал Лигу чемпионов.

Защитник также вызывался в сборную, с которой стал чемпионом мира и Европы.

«Барселона» примет «Альмерию» в матче 13-го тура чемпионата Испании 5 ноября.

источник: Сайт Василия Уткина
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