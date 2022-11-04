«Они бросали в нас пакеты с мочой»: Сарри - о фанатах «Фейеноорда»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри дал комментарий после матча с «Фейеноордом» (0:1) в шестом туре группового этапа Лиги Европы.

«С трибун в нашу скамейку запасных бросали пакеты с мочой. Это очень раздражает», - приводит слова итальянского наставника.

По итогам шести туров в квартете F на первом месте финишировал «Митьюлланд» (8 очков) и вышел в плей-офф турнира. На втором месте расположился «Фейеноорд» (8), который также прошел дальше в ЛЕ.

В свою очередь, находящийся на третьем месте «Лацио» (8) теперь сыграет в плей-офф Лиги конференций.