Каррера негативно отреагировал на трансфер Бакаева в «Зенит»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал решение Зелимхана Бакаева покинуть красно-белых ради трансфера в «Зенит».

«Если бы я был Бакаевым, я бы не перешел в «Зенит», потому что, если я верю в себя, я не могу уйти!» – заявил итальянец «РБ-Спорт».

Бакаев, выступавший за первую команду «Спартака» с 2018 года, заключил трудовой контракт с «Зенитом» на три сезона. В соглашение также включили пункт о продлении договора на один год. Сделка состоялась в июле 2022 года.

К слову, за «Зенит» хавбек уже отыграл 17 матчей. В его активе 1 гол и 2 голевых паса.