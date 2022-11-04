Пике отказался от 50 миллионов евро, положенных ему по контракту с «Барселоной»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике отказался от выплат, положенных ему по контракту с каталонским клубом.

Как сообщают испанские СМИ, футболист должен был получить 52 млн евро за согласие на сокращение оклада в период пандемии. В эту сумму также вошли другие отсрочки и зарплата на текущий сезон.

Отмечается, что игрок пошел на такой шаг ради будущего команды. Он считает, что его поступок поможет «Барселоне» преодолеть финансовые трудности.

Напомним, 35-летний Пике – воспитанник сине-гранатовых. За первую команду испанского гранда он выступает с 2008 года. В эту субботу, 5 ноября, защитник проведет последний матч в составе родной команды. Это будет игра с «Альмерией» в 13-м туре Ла Лиги.