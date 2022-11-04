Наставник екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко признан лучшим тренером октября в РПЛ.

По информации пресс-службы лиги, специалист в упорной борьбе одолел рулевого московского «Спартака» Гильермо Абаскаля и тренера «Оренбурга» Марцела Личку.

После 15 туров «Урал» с 17 очками занимает десятое место в турнирной таблице.

Гончаренко возглавил команду по ходу текущего сезона после отставки Игоря Шалимова, с которым уральцы потерпели четыре поражения в стартовых четырех турах.

В последнем матче «Урал» на выезде сыграл вничью с «Сочи» (2:2).