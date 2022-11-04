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Пуч - о завершении карьеры Пике: Он является примером для всех каталонцев

Защитник прекращает выступления за «Барселону».
04 ноября 2022 12:15

Бывший полузащитник «Барселоны» Рики Пуч отреагировал на решение защитника команды Жерара Пике завершить карьеру.

«Хотелось бы поблагодарить Пике за все эти годы. Он является примером для всех каталонцев, которые с ранних лет болеют за «Барселону». Жерар приносил им много радостных моментов», - приводит слова хавбека зарубежная пресса.

Напомним, 3 ноября футболист объявил о завершении спортивной карьеры. Предстоящий матч Ла Лиги против «Альмерии» станет для него последним. При этом футболист принял решение отказаться от причитающейся ему до конца контракта зарплаты.

Пике после окончания академии клуба, четыре года выступал за «Манчестер Юнайтед», с которым стал чемпионом Англии, выиграл кубок английской лиги и Суперкубок. А потом вернулся в «Барселону». В составе клуба Пике восемь раз становился чемпионом Испании, шесть раз обладателем Суперкубка Испании, трижды выигрывал Лигу чемпионов.

Защитник также вызывался в сборную, с которой стал чемпионом мира и Европы.

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