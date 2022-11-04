Ван Дейк - о росте Лисандро Мартинеса: В Англии всем всегда есть что сказать о любом человеке!

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделися мнением об игроке обороны «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинесе. Напомним, что аргентинец является самым низким футболистом в АПЛ на своей позиции - 175 см.

«Я думаю, против «Ливерпуля» он сыграл просто невероятно. Это хороший трансфер для «Манчестер Юнайтед». Думаю, в Англии всем всегда есть что сказать о любом человеке!» - приводит слова нидерландца зарубежная пресса.

Напомним, что Лисандро перешел в стан «красных дьяволов» в июле этого года из «Аякса» за 57,37 миллиона евро. С тех пор он провел за команду 18 матчей.

Действующее соглашение аргентинца рассчитано до лета 2027-го. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мартинеса составляет 50 млн евро.