Франко Камоцци заявил, что «Спартак» легко выиграет у «Сочи»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился ожиданиями от матча красно-белых против «Сочи» в 16-м туре чемпионата России.

«Думаю, «Спартак» легко выиграет у «Сочи». «Спартак» легко может выиграть у всех в РПЛ, кроме «Зенита», - приводит слова функционера «РБ-Спорт».

Напомним, что встреча между командами состоится завтра, 5 ноября, в Сочи на стадионе «Фишт». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым. Стартовый свисток прозвучит в 14)00 по московскому времени.

После 15 туров в РПЛ «Спартак» с 32 очками располагается на второй позиции турнирной таблицы. «Сочи» находится на девятой строчке, имея в своем активе 21 очко.