Хайкин объявил об уходе из «Буде-Глимт»

Голкипер Никита Хайкин решил не продлевать контракт с норвежским клубом «Буде-Глимт». Об этом 27-летний вратарь сообщил в соцсети.

По словам игрока, он с тяжелым сердцем отказался от продления договора, поскольку именно в этой команде чувствовал себя прекрасно.

«В Норвегии я узнал многое о местной культуре и познакомился с потрясающими людьми. И добился огромного успеха, несмотря на все трудности, что были на моем пути.

Я всегда буду благодарен Буде за то, кем я стал. Куда бы ни привела меня судьба, частичка моего сердца всегда будет черно‑желтой. Я не прощаюсь, а говорю «до свидания»!» – написал россиянин.

Напомним, Хайкин начал выступать за «Буде-Глимт» в 2019 году. В его активе 120 матчей, 128 пропущенных мячей и 42 «сухаря».

До переезда в Норвегию голкипер выступал в Англии, Португалии, Испании, а также Израиле, а в России он защищал цвета вторых команд «Мордовии» и «Кубани».