«Ливерпуль» является главным претендентом на Беллингема 

Руководство «Ливерпуля» нацелилось на полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. Об этом сообщает британская пресса.

По информации источника, мерсисайдцы хотят подписать 19-летнего англичанина в летнее трансферное окно, опередив остальные заинтересованные команды. За футболистом также следят «Манчестер Сити», «Челси» и мадридский «Реал».

Отмечается, что у хавбека сложились хорошие отношения с представителями «Ливерпуля», поэтому это может сыграть ключевую роль в его переходе в состав «красных». Рыночная стоимость игрока оценивается в 90 миллионов евро.

Напомним, что Беллингем выступает за «Боруссию» с июля 2020 года. Контракт футболиста рассчитан до конца сезона-2025/2026. В текущем сезоне он провел 19 матчей, забил девять голов и отдал две результативные передачи.