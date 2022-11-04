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«Они не смогут стереть то, что ты сделал!». Рамос обратился к Пике

Накануне защитник «Барселоны» объявил о завершении карьеры.
04 ноября 2022 14:38

Экс-игрок мадридского «Реала» Серхио Рамос обратился к защитнику «Барселоны» Жерару Пике, который объявил о завершении карьеры.

«Жери, я тебе скажу по-андалузски: «Они не смогут стереть то, что ты сделал, звезда! Наслаждайся жизнью!» - написал Серхио в соцсетях.

Напомним, 3 ноября футболист объявил о завершении спортивной карьеры. Предстоящий матч Ла Лиги против «Альмерии» станет для него последним. При этом футболист принял решение отказаться от причитающейся ему до конца контракта зарплаты.

Пике после окончания академии клуба, четыре года выступал за «Манчестер Юнайтед», с которым стал чемпионом Англии, выиграл кубок английской лиги и Суперкубок. А потом вернулся в «Барселону». В составе клуба Пике восемь раз становился чемпионом Испании, шесть раз обладателем Суперкубка Испании, трижды выигрывал Лигу чемпионов.

Защитник также вызывался в сборную, с которой стал чемпионом мира и Европы.

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