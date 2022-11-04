Эджуке и Сигурдссон могут покинуть ЦСКА этой зимой

ЦСКА планирует продать Чидеру Эджуке и Арнора Сигурдссона в зимнее трансферное окно. Об сообщает Metaratings.ru

Отмечается, что оба футболиста воспользовались правилом ФИФА и приостановили контракты с московской командой в начале июля этого года.

По информации источника, к армейцам уже поступили несколько запросов от иностранных клубов по 24-летнему нигерийцу и 23-летнему исландцу. В данный момент предложения рассматриваются руководством красно-синих.

Напомним, что в текущем сезоне Эджуке выступает за «Герту» на правах аренды. На его счету 13 сыгранных матчей и три результативные передачи. В свою очередь Сигурдссон арендован шведским «Норчепингом». Он отыграл 11 встреч, забил шесть голов и отдал четыре ассиста.