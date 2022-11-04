«Интер Майами» летом планирует предложить контракт Серхио Рамосу

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос может продолжить карьеру в «Интер Майами», совладельцем которого является экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм. Об этом сообщает зарубежная пресса.

По данным источника, клуб из Флориды готов подписать звездного футболиста в летнее трансферное окно.

Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2023 года.

Напомним, что Рамос перебрался в парижский клуб из мадридского «Реала» в июле 2021 года на правах свободного агента. С тех пор он провел за команду 30 матчейя, забил три гола и отдал одну результативную передачу.