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«Астон Вилла» может купить Пау Торреса из «Вильярреала»

Рыночная стоимость футболиста составляет 50 млн евро.
04 ноября 2022 15:13

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери хочет пригласить в свою команду защитника «Вильярреала» Пау Торреса. Об этом сообщает зарубежная пресса.

Напомним, что специалист работал с испанцем до переезда в английский клуб.

К слову, Пау является воспитанником академии «желтой субмарины». За основную команду он провел 149 матчей, забил 11 голов и отдал пять результативных передач.

Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2024 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 50 миллионов евро.

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