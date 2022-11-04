Три немецких клуба заинтересованы в приобретении полузащитника «Интера» Гозенса

«Байер», менхенгладбахская «Боруссия» и «Айнтрахт» проявляют интерес к полузащитнику «Интера» Робину Гозенсу. Об этом сообщает зарубежная пресса.

По данным источника, все три клуба могут предложить миланской команде вариант с арендой, предусматривающий возможность последующего выкупа.

Напомним, что 28-летний Гозенс перешел в «Интер» из «Аталанты» в январе 2022 года на правах аренды с обязательством полного трансфера за 27,4 миллиона евро. С тех пор он провел за «нерадзурри» 24 матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2026-го. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 22 млн евро.