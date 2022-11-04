Дель Пьеро не считает уход Роналду главной проблемой «Ювентуса» 

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро выразил мнение о неудачном выступлениях команды после ухода из клуба Криштиану Роналду.

Отмечается, что 47-летний итальянец уверен, что «старой синьоре» была необходима перестройка.

«Футболист такой величины, как Криштиану, притягивает много внимания. Когда он ушел из команды, потребовались некоторые изменения, но я не связываю проблемы «Ювентуса» с его уходом. Это часть перестройки, которая была необходима клубу. Но уход Роналду – не главная причина в неудачах команды», – приводят слова экс-форварда «бьянконери» итальянские СМИ.

Напомним, что Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 годы. В составе итальянского клуба 37-летний португалец провел 134 матча, забил 101 гол и отдал 22 результативные передачи.

В текущем сезоне команда Массимилиано Аллегри не смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов, заняв третье место в группе H. В чемпионате Италии «Ювентус» находится на седьмой строчке с 22-я очками после 12 туров.