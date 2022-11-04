Уилфрид Заа может перебраться в «Барселону» или «Ювентус»

Испанская «Барселона» и итальянский «Ювентус» заинтересованы в приобретении вингера «Кристал Пэлас» Уилфрида Заа. Об этом сообщает зарубежная пресса.

Отмечается, что ивуариец до сих пор не продлил контракт, который истекает летом 2023 года, и с января может беспрепятственно вести переговоры с другими клубами.

К слову, Заа является воспитанником академии «Кристалл Пэлас». Всего за основную команду он провел 441 матч, забил 88 голов и отдал 74 результативные передачи.

По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 32 миллиона евро.