«Барселона» нацелилась на игрока из академии «ПСЖ» Ильеса Усни

Руководство «Барселоны» заинтересовано в подписании нападающего «ПСЖ» Ильеса Усни. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что представители каталонского клуба внимательно следят за прогрессом 17-летнего француза.

По информации источника, в стане сине-гранатовых впечатлены игровыми навыками форварда и рассматривают возможность переманить футболиста в Испанию. В тоже время сообщается, что руководство парижан намерены продлить соглашение с юным игроком.

Напомним, что Усни является воспитанником парижского клуба. В нынешнем сезоне он провел шесть матчей в Юношеской лиге УЕФА и забил восемь голов. Контракт футболиста с «ПСЖ» рассчитан до июня 2023 года.