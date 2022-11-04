Клопп уверен, что «Ливерпулю» предстоит сложный матч против «Тоттенхэма» 

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался по поводу предстоящего матча своей команды с «Тоттенхэмом» в рамках 15-го тура чемпионата Англии.

Отмечается, что встреча между командами состоится 6 ноября в Лондоне.

«Это будет сложная игра для нас. Играть на выезде всегда сложно, особенно, против такой серьезной команды как «Тоттенхэм». Они хорошо организованы, обороняются на чрезвычайно высоком уровне, их контратаки сейчас очень опасны. В последних двух матчах, когда им приходилось отыгрываться, вы также видели их атакующую мощ, – приводит слова немецкого специалиста пресс-служба «Ливерпуля».

Напомним, что после 12 туров подопечные Клоппа занимают девятое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 16 очков. Команда Антонио Конте набрала 26 очков и находятся на третьей строчке.