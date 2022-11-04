«Атлетико» планирует подписать Гюндогана

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может стать игроком мадридского «Атлетико». Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что действующий контракт немецкого хавбека с «горожанами» заканчивается в конце текущего сезона.

По информации источника, руководство мадридского клуба рассчитывает подписать 32-летнего футболиста летом 2023 года в качестве свободного агента, если игроку не удастся договориться с «горожанами» о продлении соглашения. Ранее сообщалось, что интерес к хавбеку проявляет «Бавария».

Напомним, что Гюндоган выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 17 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.